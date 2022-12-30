К чему стремится Украина?

26 декабря МИД распространил заявление "относительно нелегитимности пребывания Российской Федерации в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций в целом".

Украина призвала государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

В заявлении указано: "Российская Федерация заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур. Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя Генерального секретаря ООН, которое было отправлено 24 декабря 31 год назад. Действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН".

По мнению МИД, вопросы обретения Россией членства в ООН и статуса постоянного члена Совбеза должны были быть рассмотрены в декабре 1991 года "надлежащим образом Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей в соответствии со статьей 4 Устава ООН".

Точно, что в уставе ООН нет упоминания о том, что Российская Федерация является постоянным членом Совбеза. Сейчас там записан СССР, хотя после его распада прошел уже 31 год.

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Уроки Лиги наций

До появления ООН была Лига наций. Она была создана по итогам Первой мировой войны как площадка, на которой собирались все государства мира, чтобы обсуждать все проблемы международных отношений, находить решения, чтобы предотвращать новые войны. В общей сложности членами этой организации было 63 государства мира. Их в общей сложности тогда было примерно столько. Некоторые государства становились членами организации, некоторые покидали ее. Был Совет Лиги наций, состоявший из 4 постоянных членов (Великобритания, Франция, Италия, Япония) и 4 непостоянных. По замыслу пятым постоянным членом должны были стать США, но они передумали участвовать в этой организации (сенат отказался ратифицировать Версальский договор, определявший границы послевоенного мира).

В 1926 году пятым постоянным членом Совета стала Германия. В 1933 году Германия и Япония вышли из Лиги Наций, в Совете осталось 3 постоянных члена.

В 1934 г. Советский Союз стал членом Лиги наций и постоянным членом Совета (всего в Совете их стало 4). В 1939 году СССР вообще был исключен из организации из-за войны против Финляндии.

В 1937 году из Лиги вышла Италия.

По состоянию на 1939 год в Совете Лиги наций остались 2 постоянных члена (Великобритания и Франция), что означало распад этой организации. Ибо в ней не участвовала значительная часть государств, которые имели значительный военный и экономический потенциал. Лига наций утратила легитимность, которую ей обеспечивало участие именно таких государств.

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Как возникла современная смысловая архитектура ООН

То, каким будет мир, было определено на Ялтинской и Потсдамской конференциях государствами, которые стали победительницами во Второй мировой войне:

- США (включая территорию современных Филиппин),

- Великобритания (тогда империя на 22% территории мира),

- Франция (империя на территории более 30 современных государств),

– Советский Союз (СССР, одна шестая часть суши).

В ходе упомянутых конференций были большие сферы влияния этих государств и механизмы поддержания между ними баланса интересов, влияния. Все это было заложено в архитектуру ООН, которая была создана взамен Лиги наций с учетом опыта этой организации.

Родителями-основателями ООН стали те государства, которые имели наибольшую военную силу, а также промышленность, экономику, наибольшее количество населения, территорию

То есть родителями-основателями ООН стали те государства, которые имели наибольшую военную силу, а также промышленность, экономику, наибольшее количество населения, территорию.

Также к упомянутым четырем государствам был присоединен Китай, являвшийся одним из крупнейших участников Второй мировой войны.

Эти пять государств формально выступали от имени большинства населения тогдашнего мира. И главное: у них была самая большая военная сила, чтобы сдерживать друг друга и чтобы вместе принуждать санкциями или военной силой к миру какие-то государства, которые попытаются развязать агрессивную войну. Вынуждать на основе норм международного права, разрабатываемых и вступающих в силу на основе общего консенсуса. То есть создание аналога "общественного договора" между суверенными государствами, добровольно соглашающимися соблюдать эти нормы в своей деятельности.

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Все пять государств тогда позиционировали себя как ведущие государства послевоенного мира, как гаранты того, что в дальнейшем не будет войны, подобной Второй мировой.

Устав ООН закреплял привилегированное право пяти государств-членов Совбеза на применение санкций и военной силы. Однако все эти государства-гегемоны были изначально оппонентами и конкурентами в международных отношениях. Поэтому Совбез ООН стал инструментом поддержки баланса между ними с помощью невоенных средств. Главным же инструментом гарантирования такого баланса стало право вето для каждого из пяти государств. Как предохранитель от сговора против одного государства всех других государств.

Конечно, в той ситуации, когда создавалась ООН с такой архитектурой, с такими смыслами, никто даже не рассматривал возможность лишения ни одного из этих пяти государств статуса постоянного члена Совбеза и исключения из ООН вообще.

То есть, совет пожизненных гегемонов, пожизненных "директоров мира".

В ситуации, когда создавалась ООН с такой архитектурой, с такими смыслами, никто даже не рассматривал возможность лишения ни одного из этих пяти государств статуса постоянного члена Совбеза и исключения из ООН вообще

Ядерные акценты времен "холодной войны" и "разрядки"

Со временем все США, СССР, Великобритания, Франция, Китай создали ядерное оружие и СБ ООН стал инструментом балансировки интересов ядерных государств. Во времена "холодной войны" речь шла о балансе между США и Советским Союзом, которые обладали наибольшими ядерными потенциалами и боролись между собой за влияние в мире.

Нормы международного права, касающиеся ядерного оружия, другого оружия массового уничтожения, контроля над обычными вооружениями были продуктом совместного согласования преимущественно между СССР с одной стороны и США с их союзниками с другой стороны. Архитектура мировой безопасности состояла как из норм, принятых ООН, так и договоров двусторонних американо-советских договоров и соглашений.

Такова была ситуация по состоянию на 1991 год.

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Как Россия заняла место СССР в Совбезе ООН. Китайский прецедент

Распад Советского Союза, который был одним из двух крупнейших ядерных государств и одной из двух опор мировой архитектуры безопасности, поставил перед США и Западом вопрос: что будет с советскими ядерным потенциалом, с договорами по оружию массового уничтожения и по обычным вооружениям в Европе?

РСФСР являлась крупнейшим из государств, образовавшихся после СССР. Москва была советской столицей, стала российской. Советские органы государственной власти и военного управления стали российскими. На территории России (ставшей просто федерацией) находилось большинство ядерного и другого оружия массового уничтожения.

РФ заявила, что становится преемником Советского Союза в вопросах соблюдения договоров по ядерному оружию, химическому, биологическому оружию, обычных вооружений, по международным конвенциям по космосу, морскому пространству и многому другому. Также обязалась выплатить долги СССР и Российской империи.

Это стало основой неформального соглашения между Москвой с одной стороны и западными и другими государствами с другой стороны по поводу занятия Россией места постоянного члена СБ ООН, принадлежавшего Советскому Союзу.

Да, нет никаких протоколов о рассмотрении права РФ на статус постоянного члена, о принятии соответствующего решения. Это в отличие от внутреннего права в международных отношениях является частью обычной практики признания легитимности статуса без документального подтверждения. Отсутствие возражений означает согласие

Да, нет никаких протоколов о рассмотрении права РФ на статус постоянного члена, о принятии соответствующего решения. Это в отличие от внутреннего права в международных отношениях является частью обычной практики признания легитимности статуса без документального подтверждения. Отсутствие возражений означает согласие.

В 1991 г. США, Великобритания, Франция, все остальные государства мира, включая Украину, признали Россию правопреемницей Советского Союза в СБ ООН. Никто не высказал возражений против этого на протяжении десятилетий.

Более того, это признание зафиксировано документально в течение 30 лет: Совбез и Генассамблея ООН с Россией в качестве постоянного члена Совбеза приняли множество резолюций, включая введение санкций против КНДР, Ирана и т.д.

К тому же в Уставе ООН нет процедуры предоставления или лишения статуса постоянного члена Совбеза. Есть просто перечень в пункте 1 статьи 23: "Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея выбирает 10 других членов Организации как непостоянных членов Совета Безопасности".

Из перечня очевидно, что ситуация с передачей полномочий России была уже не первой. Хотя в Уставе постоянным членом названа "Китайская Республика" (на Тайване), уже на протяжении 51 года вместо нее постоянным членом Совбеза является "Китайская Народная Республика" со столицей в Пекине. Передача полномочий была оформлена резолюцией ГА ООН 2758 (XXVI) "Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций" от 25 октября 1971 года. Но здесь также есть нюанс: два Китая возникли в результате гражданской войны, а полномочия в ООН были переданы от одного китайского правительства (в Тайбэе) другому китайскому правительству (в Пекине).

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Политические и процедурные аспекты

Консенсус молчаливого согласия по поводу России в СБ ООН длился три десятилетия. Теперь МИД Украины по сути предлагает, чтобы США, Великобритания, Франция, Китай все остальные государства мира признали, что:

- или они некомпетентны в вопросах международного права и международных отношений;

- или они всем миром не знают о содержании Устава ООН;

- или они всем миром сознательно пренебрегли Уставом ООН.

В этой ситуации не стоит рассчитывать даже на то, что кто-то признает ошибкой передачу места постоянного члена России таким образом, как это было сделано. Ибо не было того, что можно было бы считать ошибкой: в 1991 году все надеялись, что Россия стала безвозвратно на путь демократического развития, и никто не ожидал от нее превращения в государство-агрессора, начавшего большую войну в Европе с целью ревизии границ. В 1991 году РФ признавала принцип нерушимости границ.

Не было того, что можно было бы считать ошибкой: в 1991 году все надеялись, что Россия стала безвозвратно на путь демократического развития, и никто не ожидал от нее превращения в государство-агрессора, начавшего большую войну в Европе с целью ревизии границ. В 1991 году РФ признавала принцип нерушимости границ

В 2022 году Россия начала полномасштабную прямую вооруженную агрессию против Украины с целью захвата ее территории, смены власти и уничтожения идентичности украинского народа.

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Без сомнения, было бы правильным наказать Россию за это, исключив ее из состава СБ ООН или ООН вообще. Но это невозможно реализовать из-за процедуры голосования.

Генассамблея имеет полномочия по лишению определенных государств их привилегий, принятию в ООН и исключению из организации. В пункте 2 статьи 18 Устава ООН указано: "Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются большинством в две трети членов Ассамблеи, присутствующих и участвующих в голосовании. Эти вопросы включают: рекомендации по поддержке международного мира и безопасности, ... прием новых членов в Организацию Объединенных Наций, приостановление прав и привилегий членов Организации, исключение из Организации ее членов, вопросы, относящиеся к функционированию системы опеки, и бюджетные вопросы.

В пункте 3 статьи 27 Устава ООН говорится о принятии Совбезом решений (кроме процедурных вопросов): "Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая соответствующие голоса всех постоянных членов Совета, причем сторона , участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения на основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52". То есть, если рассматривается вопрос относительно России, то решение по нему должны поддержать другие 4 постоянных члена Совбеза: США, Великобритания, Франция и Китай. Какова будет их позиция?

КНР проголосует против лишения России права вето, статуса постоянного члена СБ ООН, против исключения ее из ООН. Потому что не будет создавать прецедентов того, что может быть применено против него самого даже гипотетически.

КНР проголосует против лишения России права вето, статуса постоянного члена СБ ООН, против исключения ее из ООН. Потому что не будет создавать прецедентов того, что может быть применено против него самого даже гипотетически. И потому что Пекин не будет усиливать влияние США в Совбезе. Россия там нужна как инструмент сдерживания США, Великобритании и Запада в целом.

США, Великобритания и Франция только в крайнем случае пойдут на исключение из СБ ООН второго ядерного государства мира. Например, если будут более масштабные военные преступления со стороны РФ, применение оружия массового уничтожения. Западные государства не будут голосовать за лишение РФ статуса постоянного члена СБ ООН по трем причинам:

- чтобы не спровоцировать Кремль к одностороннему выходу из всех договоров, касающихся оружия массового поражения, морского и воздушного пространства, космоса и т.п.;

- чтобы не спровоцировать Москву к одностороннему выходу из различных межгосударственных механизмов и форматов, касающихся сдерживания ядерной программы Ирана, КНДР, борьбы с терроризмом в разных регионах мира;

- чтобы не подвергнуть сомнению все резолюции Совбеза ООН, которые были приняты после 1991 года.

Деструктивное, агрессивное поведение России может стать еще более деструктивным и агрессивным. Исключение РФ из Совбеза однозначно приведет к ее одностороннему выходу из ООН, к одностороннему отказу от обязательств соблюдать международные конвенции, которые он еще соблюдает.

Совет Безопасности – фундамент всей ООН. Если разрушить его, рухнет и сама эта организация.

Каковы перспективы?

Без сомнения, что ООН с таким Совбезом очень устаревшая конструкция, которая была порождена международно-политическими реалиями 1945 года. Нужно капитальное обновление — приведение ООН в соответствие с международно-политическими реалиями современности.

Более или менее реалистичный сценарий – то, что предлагали ранее западные партнеры: либо попытаться приостановить членство РФ в СБ ООН, либо попытаться лишить ее права голоса при голосовании по поводу российско-украинского конфликта.

Более или менее реалистичный сценарий – то, что предлагали ранее западные партнеры: либо попытаться приостановить членство РФ в СБ ООН, либо попытаться лишить ее права голоса при голосовании по поводу российско-украинского конфликта.

Еще вариант – распустить ООН, перезагрузить ее как организацию коллективной системы глобальной безопасности. Наработать новый межгосударственный "общественный договор", создать новую организацию, новый ее Совбез с новыми полномочиями. Но это невозможно сделать без участия всех, включая Россию, Китай и другие влиятельные государства. Ибо иначе обновленная ООН не будет легитимна так же, как Лига наций в конце 1930-х годов. Нынешняя ООН пока не потеряла легитимность, хотя продемонстрировала неэффективность по многим вопросам.

Пока "замкнутый круг"

Больше реальных возможностей реформировать Совбез ООН может появиться после поражения России в войне против Украины, когда будет новое российское государственное руководство с конструктивной позицией в вопросах международных отношений и отсутствием имперского синдрома.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, международник

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