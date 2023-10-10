Россию не вернули в Совет ООН по правам человека

Об этом сообщает Reuters.

Генассамблея ООН не вернула Россию в главный правозащитный орган ООН. В ходе голосования в Нью-Йорке Россия проиграла Албании и Болгарии.

Албания набрала 123 голоса, Болгария – 160, а Россия – 83.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов с правом голоса из пяти региональных групп. Они избираются на три года максимум два срока подряд. Принятие стран в Совет ООН по правам человека проходит тайным голосованием на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Орган является главным в обсуждении и сотрудничестве по правам человека. Осуществляет общие исследования, готовит рекомендации и проекты международно-правовых актов в области защиты прав человека, заслушивает доклады специально созданных ею вспомогательных органов.

Возвращение РФ в Совет ООН по правам человека: что известно

7 апреля Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.

В сентябре стало известно , что российские дипломаты пытаются добиться того, чтобы РФ снова приняли в Совет ООН по правам человека на трехлетний срок. Но в Госдепе США считают, что представительство России в органе не согласовывается с ее действиями в Украине.

Экс-председатель Конституционного суда Литвы сказал , что Россию можно исключить из ООН де-факто путем отказа признания полномочий ее представителей. Такой прецедент был по отношению к Южно-Африканской Республике.

Также спикер украинского МИД Олег Николенко подчеркнул , что Россия не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления.

По его словам, пытаясь вернуться в Совет ООН по правам человека, РФ пытается доказать, что может "продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".