Россию не пустили на Евровидение-2022 из-за нового вторжения в Украину

Об этом сообщил сайт Евровидения

Там отметили, что в связи с полноценным вторжением России в Украину участие РФ нанесет ущерб конкурсу.



"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - говорится в сообщении.

