Россию не пустили на Евровидение-2022 из-за нового вторжения в Украину
Европейский языковой союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни Евровидения в 2022 году
Об этом сообщил сайт Евровидения
Там отметили, что в связи с полноценным вторжением России в Украину участие РФ нанесет ущерб конкурсу.
"Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - говорится в сообщении.
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