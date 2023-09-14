Россию не пригласили на Азиатские игры в Китай, где они могли квалифицироваться на Олимпиаду
Российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае - они не получили приглашения и не смогут квалифицироваться на Олимпиаду
Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает Азертадж.
"В декабре прошлого года состоялся саммит в Лозанне, - сказал Поздняков. – Тема [участия российских спортсменов в Азиатских играх] была горячо поддержана. Что произошло потом – трудно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23 числа. Приглашения мы не получили".
Издание отмечает, что Азиатские игры состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Играх.
Отмечалось, что для спортсменов обеих стран будет выделено 500 квот, их допуском должны заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы могли соперничать только в индивидуальных видах спорта. Участие в Азиатских играх давало возможность российским и белорусским спортсменам заработать путевку на Олимпийские игры 2024 года.
В конце сентября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только как нейтральные атлеты, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации в Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. В настоящее время МОК не принял окончательного решения о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, хотя официального приглашения вместе с другими странами они не получили .
- Напомним, 1 сентября МОК не допустил россиян и белорусов к участию в Азиатских играх, стартующих 23 сентября. Однако это решение было обосновано не позицией из-за агрессии в Украине, а техническими моментами
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