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Россию не переизбрали в Международную организацию гражданской авиации

1 октября, 2022 суббота
18:10
Мир

Российскую Федерацию не переизбрали в управляющий совет Международной организации гражданской авиации

Об этом сообщает Reuters .

В субботу, 1 октября, Россию не переизбрали в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Такое решение стало поддержкой западных государств, желающих привлечь Москву к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что Россия не набрала достаточно голосов, чтобы остаться в руководящем совете ICAO. Голосование проходило во время ассамблеи организации, которая продлится до 7 октября. Всего в голосовании приняли участие 36 стран-членов организации.

Международная организация гражданской авиации – специальное учреждение ООН, занимающееся организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации.

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