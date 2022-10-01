Россию не переизбрали в Международную организацию гражданской авиации

Об этом сообщает Reuters .

В субботу, 1 октября, Россию не переизбрали в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Такое решение стало поддержкой западных государств, желающих привлечь Москву к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что Россия не набрала достаточно голосов, чтобы остаться в руководящем совете ICAO. Голосование проходило во время ассамблеи организации, которая продлится до 7 октября. Всего в голосовании приняли участие 36 стран-членов организации.

Международная организация гражданской авиации – специальное учреждение ООН, занимающееся организацией и координацией международного сотрудничества государств во всех аспектах деятельности гражданской авиации.