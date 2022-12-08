Россию можно трансформировать только силой и принуждением
Если не реализовать этот план, "РФ" будет оставаться таким же агрессивным и опасным субъектом для международного порядка
Национальная разведка США официально заявляет, что "РФ" не угрожают внутренние гражданские протесты.
Что подразумевалось, но не было озвучено?
Итак:
1. "РФ" и российское общество в принципе не способны к усовершенствованию. То есть, эта страна не станет другой даже без Путина.
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2. "РФ" может держаться одним целым только в режиме тирании, потому что там нет гражданского общества, которое является клеем для любого нормального государства.
"РФ" и российское общество в принципе не способны к усовершенствованию. То есть эта страна не станет другой даже без Путина.
3. "РФ" можно трансформировать только силой и принуждением.
4. Если не реализовать пункт №3, "РФ" будет оставаться таким же агрессивным и опасным субъектом для международного порядка.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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