Национальная разведка США официально заявляет, что "РФ" не угрожают внутренние гражданские протесты.

Что подразумевалось, но не было озвучено?

Итак:

1. "РФ" и российское общество в принципе не способны к усовершенствованию. То есть, эта страна не станет другой даже без Путина.

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2. "РФ" может держаться одним целым только в режиме тирании, потому что там нет гражданского общества, которое является клеем для любого нормального государства.

"РФ" и российское общество в принципе не способны к усовершенствованию. То есть эта страна не станет другой даже без Путина.

3. "РФ" можно трансформировать только силой и принуждением.

4. Если не реализовать пункт №3, "РФ" будет оставаться таким же агрессивным и опасным субъектом для международного порядка.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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