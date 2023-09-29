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Россию можно исключить из ООН: экс-глава Конституционного суда Литвы рассказал о механизме

29 сентября, 2023 пятница
14:25
Мир ООН

Россию можно исключить из ООН де-факто путем отказа в признании полномочий ее представителей. Такой прецедент был по отношению к Южно-Африканской Республике

Об этом в интервью Укринформу сказал председатель Конституционного суда Литвы в 2014-2021 годах, а ныне декан факультета права университета Витаутаса Магнуса и член Венецианской комиссии Дайнюс Жалимас.

Де-юре исключить Россию из ООН невозможно, потому что страна-агрессорка непременно воспользуется своим правом вето.

"Формально Россию надо исключить не только из Совбеза, но из ООН вообще. Для этого есть основание — агрессия как серьезное нарушение устава ООН. Но это невозможно, потому что исключение принимается 2/3 Генеральной ассамблеи ООН после рекомендации Совбеза. Мы все понимаем , что Россия не согласится с такой рекомендацией и наложит вето”, - сказал Жалимас.

В то же время, по его словам, лазейка есть.

“Но есть механизм, как исключить Россию из ООН де-факто. Это отказ признать полномочия представителей России путем большинства голосов в Генеральной ассамблее, а также в Совбезе. Это процедурный вопрос, ветировать его в Совбезе невозможно. Основание — политика правительства России, не миролюбивая и направленная против целей и принципов ООН, прописанных в уставе организации. Такой прецедент был в отношении Южно-Африканской Республики, когда ее представителей не признали из-за политики апартеида”, - сказал юрист.

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