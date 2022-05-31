Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников ОПЕК.

По словам источников издания, санкции, введенные из-за вторжения в Украину, а также частичный запрет на импорт российской нефти, одобренные ЕС, "начинают угрожать возможности России добывать больше". Издание приводит оценку, согласно которой до конца года добыча нефти в России сократится на 8%.

"Мы все согласились с тем, что Россия технически вышла из эффективного участия в ОПЕК+", – сказал делегат ОПЕК.

Исключение России из соглашения и, как следствие, перераспределение квот, отмечает WSJ, позволит другим производителям, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, добывать гораздо больше нефти, о чем их просят США и Евросоюз на фоне резкого роста цен на энергоносители после начала войны в Украине.

Пока не ясно, пишет WSJ, согласится ли сама Россия, один из трех крупнейших производителей нефти, выйти из сделки.

Также пока нет официального обращения в ОПЕК качать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые производители в Персидском заливе уже начали планировать увеличение добычи в ближайшие несколько месяцев.

13 стран ОПЕК, а также Россия и еще девять стран, не входящих в эту организацию, в 2020 году, когда нефть резко подешевела, заключили соглашение, в рамках которого взяли на себя обязательство ограничить добычу, чтобы поддержать цены. Срок действия нефтяной сделки несколько раз продлевали, а ее условия пересматривались, в частности, уже с целью увеличения добычи.

Теперь самые крупные нефтедобывающие страны должны встретиться в четверг, 2 июня. Ожидается, что они одобрят запланированное постепенное увеличение добычи на 432 000 баррелей в день вплоть до возвращения добычи до уровня пандемии.

И все же, Соединенные Штаты и европейские страны заявили, что этого соглашения недостаточно для стабилизации нефтяного рынка на современном этапе.

Евросоюз 31 мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не коснется снабжения трубопроводами. До конца года импорт российской нефти ЕС планирует сократить не менее 90%.

На фоне этой новости мировые цены на нефть достигли максимума за два месяца, преодолев отметку в 123 доллара за баррель сорта Brent. А последующие фьючерсы могут побить рекорды и составить 150 долларов.

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