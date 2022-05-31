Россию могут исключить из ОПЕК, перераспределить ее квоту и увеличить добычу, что снизит цену на нефть, - WSJ
Некоторые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) изучают возможность исключения России из нефтяного соглашения
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников ОПЕК.
По словам источников издания, санкции, введенные из-за вторжения в Украину, а также частичный запрет на импорт российской нефти, одобренные ЕС, "начинают угрожать возможности России добывать больше". Издание приводит оценку, согласно которой до конца года добыча нефти в России сократится на 8%.
"Мы все согласились с тем, что Россия технически вышла из эффективного участия в ОПЕК+", – сказал делегат ОПЕК.
Исключение России из соглашения и, как следствие, перераспределение квот, отмечает WSJ, позволит другим производителям, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, добывать гораздо больше нефти, о чем их просят США и Евросоюз на фоне резкого роста цен на энергоносители после начала войны в Украине.
Пока не ясно, пишет WSJ, согласится ли сама Россия, один из трех крупнейших производителей нефти, выйти из сделки.
Также пока нет официального обращения в ОПЕК качать больше нефти, чтобы компенсировать любой потенциальный дефицит России, но некоторые производители в Персидском заливе уже начали планировать увеличение добычи в ближайшие несколько месяцев.
13 стран ОПЕК, а также Россия и еще девять стран, не входящих в эту организацию, в 2020 году, когда нефть резко подешевела, заключили соглашение, в рамках которого взяли на себя обязательство ограничить добычу, чтобы поддержать цены. Срок действия нефтяной сделки несколько раз продлевали, а ее условия пересматривались, в частности, уже с целью увеличения добычи.
Теперь самые крупные нефтедобывающие страны должны встретиться в четверг, 2 июня. Ожидается, что они одобрят запланированное постепенное увеличение добычи на 432 000 баррелей в день вплоть до возвращения добычи до уровня пандемии.
И все же, Соединенные Штаты и европейские страны заявили, что этого соглашения недостаточно для стабилизации нефтяного рынка на современном этапе.
- Евросоюз 31 мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не коснется снабжения трубопроводами. До конца года импорт российской нефти ЕС планирует сократить не менее 90%.
- На фоне этой новости мировые цены на нефть достигли максимума за два месяца, преодолев отметку в 123 доллара за баррель сорта Brent. А последующие фьючерсы могут побить рекорды и составить 150 долларов.
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