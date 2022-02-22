Россию могут исключить из ЕБРР по признанию "Л/ДНР"
Украина инициирует исключение РФ из ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) после признания Путиным независимости группировок "ЛНР" и "ДНР"
Об этом пишет член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.
"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания 'суверенитета' террористических группировок 'ДНР/ЛНР' безотлагательно нарушаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР 8 ч и 3 основание Банка", - сообщил Шевалев.
По его словам, есть все основания полагаться на серьезную поддержку других акционеров Банка в этом вопросе.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
- Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ.
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