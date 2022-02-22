Россию могут исключить из ЕБРР по признанию "Л/ДНР"

Об этом пишет член совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.



"На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания 'суверенитета' террористических группировок 'ДНР/ЛНР' безотлагательно нарушаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР 8 ч и 3 основание Банка", - сообщил Шевалев.



По его словам, есть все основания полагаться на серьезную поддержку других акционеров Банка в этом вопросе.



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