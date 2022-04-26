Россию лишили права проводить чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Решение о новом месте проведения чемпионата мира будет принято на конгрессе IIHF, который состоится в мае этого года во время мирового первенства в Финляндии. Этот турнир из-за устранения со стороны IIHF россияне и белорусы пропустят – их заменят сборные Франции и Австрии.

"Решение о переносе турнира было принято прежде всего из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с предыдущим решением совета IIHF об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет высказал серьезную обеспокоенность безопасной свободой передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее", - говорится в сообщении.

Отметим, что Совет IIHF 28 февраля отстранил все сборные России от турниров "до дальнейшего сообщения", а также принял решение о переносе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должны были принять Омск и Новосибирск.

Россию лишили права проводить немало мировых и европейских первенств, в том числе принимать финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb