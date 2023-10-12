Россию лишат денег от "кровавых бриллиантов", Зеленский призывает НАТО увеличить военную помощь Украине. Акценты мировых СМИ 12 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро 12 октября.

Во время войны в Израиле Зеленский приехал в штаб-квартиру НАТО, чтобы напомнить о войне в Украине

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Важной темой для иностранных СМИ был визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель в штаб-квартиру НАТО. В частности, в The New York Times отметили , что неожиданное появление президента Украины Владимира Зеленского произошло в тот момент, когда большая часть Запада обратила внимание на войну между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Зеленский призвал военный альянс сохранить поток оружия в Украину для его войны против России, даже если большинство Запада обращает свое внимание на жестокую вспышку насилия в Израиль. Высокопоставленные чиновники НАТО пытались успокоить Зеленского, пообещав предоставить более 2 миллиардов долларов дополнительной военной помощи до наступления зимы в Украине.

"Ваша борьба – это наша борьба, ваша безопасность – это наша безопасность, а ваши ценности – это наши ценности, – сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в начале двухдневных встреч руководителей оборонных ведомств альянса. - И мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется".

Визит Зеленского в штаб-квартиру военного альянса в Брюсселе был ярким напоминанием о 19-месячном конфликте на пороге НАТО, на фоне опасений, что вспыхнувшая в минувшие выходные война в Израиле может в конце концов отвлечь ресурсы от Украины.

Зеленский отметил, что рассчитывает на крепкие отношения Украины с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, чтобы обеспечить продление помощи его стране. Тем не менее, он призвал страны объединиться за израильский народ и сравнил нападение ХАМАСа с вторжением России в Украину.

В Politico написали , что США возглавят обучение украинских пилотов F-16. "Американское лидерство имеет значение", - сказал министр обороны США Ллойд Остин во время выступления в Брюсселе.

Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты вместе с Нидерландами и Данией возглавят коалицию стран, которые будут обучать украинских пилотов и экипажи управлять и обслуживать истребители F-16.

Остин заявил, что Эстония и Люксембург возглавят поддержку ІТ-инфраструктуры Украины для "защиты ее сетей", а Литва поможет Киеву с разминированием.

Кроме подготовки истребителей, Остин сказал, что США также присоединятся к бронетанковым и артиллерийским программам, а также будет создана военно-морская группа.

"Это показывает, как много мы можем сделать, объединившись", - сказал Остин

США вынуждают европейцев перевести 300 млрд долларов российских активов Украине

В The New York Times написали о том, что США ужесточают попытки использовать 300 миллиардов долларов Москвы для Киева. Значительные суммы средств Кремля заморожены в западных странах, и администрация Байдена все больше заинтересована в использовании их во благо Украины.

Высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы вынудить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов из замороженных резервов российского центрального банка для помощи Украине.

Толчок к использованию активов для Украины усиливается, поскольку поддерживающие Киев правительства США и Европы сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями для своих планов направить деньги налогоплательщиков на военные действия, хотя официальные лица настаивают, что это не связано с этим. Кремль имеет примерно 300 миллиардов долларов, замороженных на разных банковских счетах в западных странах, но эксперты предупреждают, что простое получение этих денег приведет к юридическим проблемам и большим финансовым рискам.

В прошлом месяце конгресс отказался от помощи США Украине до ноября по призыву республиканцев в палате представителей, все большее количество которых решительно выступает против помощи военным усилиям Украины в противостоянии агрессии России. Летом Белый дом потребовал для Украины 20,6 миллиарда долларов, но сенат сократил их до 6 миллиардов, а затем палата представителей исключила их из закона о краткосрочных расходах.

Официальные лица США уверены, что российские банковские резервы не являются заменой новой экстренной военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, которая нужна Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны. Даже наиболее агрессивные и оптимистичные сторонники перенаправления банковских холдингов считают, что понадобятся месяцы, если не больше года, чтобы деньги дошли до Киева. Большинство российских резервов сохраняется в Европе, где руководители центральных банков выразили серьезные опасения относительно влияния конфискации на их экономики. Если бы Вашингтон действовал в одиночку, он мог бы использовать только 5 миллиардов долларов США, хранящихся в Соединенных Штатах, — это крошечная доля от 300 миллиардов долларов российских денег, хранящихся по всему миру.

Но у администрации Байдена все больше аргументов для того, чтобы поощрять Запад перенаправить активы.

В среду, встречаясь с ведущими западными финансовыми чиновниками в Марокко, министр финансов Джанет Л. Еллен одобрила европейское предложение обложить налогом военную прибыль активов российского банка и перевести выручку в Украину — промежуточный шаг, который может быстро вступить в силу. Украинские чиновники обсуждали использование налоговых поступлений вместе с некоторыми конфискованными российскими активами в качестве залога для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов. Это освободило бы Украину от необходимости занимать деньги на рынках капитала, не рискуя собственными мизерными резервами.

В среду правительство Бельгии объявило о создании фонда в размере 1,8 миллиарда долларов для Украины, оплачиваемого за счет налоговых поступлений от прибыли, полученной от арестованных активов российского центрального банка. Большинство российских денег, хранящихся в Европе, находятся в бельгийской расчетной палате Euroclear. Деньги будут использованы для предоставления Украине военной поддержки, гражданской помощи и помощи беженцам, сказал представитель правительства.

Если европейцы конфискуют деньги, некоторые финансовые эксперты опасаются, что другие правительства решат вывести свои деньги из еврозоны шире.

РФ лишат денег от "кровавых бриллиантов"

В The Guardian написали , что ЕС "очень близок" к запрету российских алмазов. Поддержка Бельгией российского алмазного эмбарго критическая, поскольку около 90% алмазов в мире проходят через Антверпен.

Премьер-министр Бельгии заявил, что западные страны "очень близки" к завершению запрета на российские алмазы на розничных рынках в странах, которые уже ввели санкции против активов Кремля.

Александр де Кроо сказал, что попытка Европейского Союза и стран G7 надежно отследить поступающие из России алмазы почти завершена, это шаг, который перекроет еще один важный источник дохода для Владимира Путина в его войне против Украины.

Выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который в среду совершил неожиданный визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, Де Кроо сказал, что цель - вступление в силу запрета на "кровавые алмазы" 1 января 2024 года.

Бельгийская поддержка эмбарго имеет решающее значение, поскольку около 90% алмазов в мире проходят через портовый город Антверпен. Правительство столкнулось с давлением промышленности, чтобы не поддерживать запрет, с предупреждениями от производителей, что любые санкции просто перенаправят ценную торговлю из Антверпена в Дубай.

Де Кроо сказал: "Как вы знаете, Бельгия играет важную роль в торговле алмазами. А вы хотите полностью отрезать российское господство на наших розничных рынках. Лучший способ сделать это - с помощью системы полного отслеживания исключить российские алмазы со всех рынков. Мы делаем это вместе с ЕС и G7, и мы очень близки к завершению такой полной системы отслеживания".

Усилия помешать поставке алмазов были сложными из-за способности России обходить санкции. В то время как список санкций ЕС расширился и охватил российский уголь, золото и икру, алмазы продолжали импортировать.