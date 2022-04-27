Россию исключили из Всемирной туристической организации
На внеочередной сессии Генеральной ассамблеи принято решение исключить Россию из Всемирной туристической организации
Об этом сообщил Зураб Пололикашвили в Twitter.
"Наши постулаты четкие: содействие туризму ради мира и всеобщего уважения прав человека. Только члены, которые придерживаются этого, могут быть частью Всемирной туристической организации", - написал глава Всемирной туристической организации.
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