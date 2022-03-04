Россию исключили из Совета стран Балтийского моря

Об этом говорится на сайте Совета, – информирует Эспрессо.TV .



Члены Совета государств Балтийского моря (CBSS) – Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз – решили отстранить Россию от дальнейшего участия в деятельности Совета из-за неспровоцированной и незаконной войны, которую сейчас ведет Россия против Украины, украинского народа и власти страны, - говорится в сообщении.



"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках СХБ. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", – сказала министр иностранных дел Норвегии Анникен Хуйтфельдт, которая сейчас возглавляет сотрудничество CBSS.



Норвегия председательствует в Раде с июля 2021 года.



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