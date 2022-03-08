Россию исключили из отбора на Чемпионат мира по футболу. Матч Украины перенесли на июнь, - ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА по результатам заседания Бюро оргкомитета ФИФА по проведению Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022, состоявшемся сегодня, 8 марта, информирует Еспресо.TV

"3 марта 2022 года Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА с просьбой перенести ее матчи квалификации из-за невозможности организовать путешествия и тренировки команды при нынешних обстоятельствах. После консультаций с УЕФА и четырьмя ассоциациями-членами, участвующими в плей-офф европейской квалификации, было единогласно согласовано в духе солидарности принять этот запрос", - говорится в сообщении.

Следовательно, матч между Шотландией и Украиной, который был запланирован на 24 марта 2022 года, теперь будет перенесен на существующее окно июня, а значит, матч между победителями матчей Шотландия против Украины и Уэльс против Австрии также будет перенесен на то же окно.

Матч между Уэльсом и Австрией состоится, как и запланировано, 24 марта 2022 года.

На заседании бюро также было принято решение о сборной России и отборе в группе, где она выступает. Россия отстранена от участия в отборе к Чемпионату мира 2022, согласно предварительному решению исполкома УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА. Соответственно Польша автоматически выходит в следующий круг отбора, где встретится с победителем пары Швеция и Чехия. Матч состоится 29 марта.

Напомним, Польша Швеция и Чехия отказались играть со сборной россии по футболу и потребовали исключить ее из отбора в Чемпионат мира 2022 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили все российские футбольные команды от всех соревнований под эгидой организаций.

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