Россию и Беларусь выбросили из Международного союза биатлонистов

Об этом сообщает официальный сайт IBU .

Соответствующее решение единогласно приняли члены исполкома IBU. В заявлении союза говорится, что обе федерации нарушили регламент.

"Нарушения со стороны Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона наносят ущерб репутации IBU и биатлону, а их членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих принципов и целей", - отметили в IBU.

В исполкоме подчеркнули, что, учитывая, что российское вторжение остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации стран-агрессоров оставались в IBU.

29 марта стало известно, что ФИФА планирует лишить Россию членства в организации.

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