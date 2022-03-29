Россию и Беларусь выбросили из Международного союза биатлонистов
Международный союз биатлонистов приостановил членство РФ и Беларуси в рядах организации
Об этом сообщает официальный сайт IBU .
Соответствующее решение единогласно приняли члены исполкома IBU. В заявлении союза говорится, что обе федерации нарушили регламент.
"Нарушения со стороны Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона наносят ущерб репутации IBU и биатлону, а их членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих принципов и целей", - отметили в IBU.
В исполкоме подчеркнули, что, учитывая, что российское вторжение остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации стран-агрессоров оставались в IBU.
- 29 марта стало известно, что ФИФА планирует лишить Россию членства в организации.
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