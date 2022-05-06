Россию и Беларусь убрали из Международной федерации тенниса
Международная федерация тенниса приостановила членство России и Беларуси в организации
Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины.
Сегодня, 6 мая, прошла экстраординарная конференция ITF (Международной федерации тенниса). На встрече главным вопросом была ратификация решения Совета Директоров о приостановлении членства России и Беларуси в организации и дисквалификация сборных команд этих стран.
"Перед голосованием было предоставлено слово представителям федераций стран агрессоров Якову Шатхину и Сергею Рутенко, которые в один голос заявили о своем категорическом несогласии с отстранением своих организаций. После этого Исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин изложил позицию нашей Федерации, заключающуюся не только в отстранении федераций стран -агрессоров, но также в отстранении индивидуальных теннисистов", - говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.
В результате тайного голосования 80% делегатов поддержали исключение Беларуси и РФ из ITF. 20% выступили против.
Вопрос отстранения индивидуальных атлетов будет обсуждаться в будущем.
- Накануне российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.
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