Россию и Беларусь отстранили от почти 95% спортивных турниров, – министр

Об этом рассказал Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона 3 апреля.

"Если брать за 100% весь мировой спорт, то где-то 90-95% отстранили Российскую Федерацию и Беларусь от участия в соревнованиях. Это реальный удар по спорту этих стран", - сказал Гутцайт.

Все соревнования, которые должны были проходить в России с 2022 по 2024 год, были перенесены в другие страны.

"Полностью идет спортивный бойкот, они нигде не участвуют", – сказал Гутцайт.

Он также добавил, что такие ограничения будут точно действовать до конца войны, а затем, возможно, что-то пересмотрят.

"В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики, мы всегда так жили и работали, но сегодня уже нет спорта вне политики. Спорт в политике. И мы видим, как спортивные гимнасты выходят с буквой "Z" – это спорт вне политики?", – добавил министр.

Напомним, известный футболист и волонтер Роман Зозуля приобрел для военных 100 комплектов касок и бронежелетов

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