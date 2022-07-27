Россию и Беларусь отстранили от ЧМ по настольному теннису
Исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса сообщил, что сборные России и Беларуси не допущены к командному чемпионату мира - 2022
Об этом сообщает Международная федерация настольного тенниса .
Исполнительный комитет МФНТ подтвердил, что россиян и белорусов не будет на командном ЧМ-22. Это произошло во время заседания в шведском Мальме.
ЧМ пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.
- 14 июля сообщалось, что российские и белорусские спортсмены, тренеры и судьи отстранены от всех соревнований по тяжелой атлетике под эгидой IWF и EWF.
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