Россию и Беларусь отстранили от ЧМ по настольному теннису

Об этом сообщает Международная федерация настольного тенниса .

Исполнительный комитет МФНТ подтвердил, что россиян и белорусов не будет на командном ЧМ-22. Это произошло во время заседания в шведском Мальме.

ЧМ пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.

14 июля сообщалось, что российские и белорусские спортсмены, тренеры и судьи отстранены от всех соревнований по тяжелой атлетике под эгидой IWF и EWF.

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