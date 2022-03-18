Россию и Беларусь отстранили от чемпионата Европы-2022 по летним видам спорта

Об этом идет речь на их сайте.

Решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК в связи с войной в Украине. Чемпионат Европы по летним видам спорта пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене.

В программе турнира – соревнования по легкой атлетике, велоспорту, спортивной гимнастике, настольному теннису, академической гребле, триатлону, пляжному волейболу, спортивному скалолазанию, гребле на байдарках и каноэ.

Также сегодня спортсменов стран-агрессоров не допустили в "Бриллиантовую лигу".

Напомним, Россию и Беларусь официально отстранили от участия в Универсиаде-2022.