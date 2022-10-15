Об этом идет речь на портале Верховной Рады со ссылкой на заявление президента Олимпийских комитетов Европы Спироса Капралоса.

"Я знаю, что этот вопрос беспокоит многих. Поэтому я должен четко ответить: при нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов в Европейских Играх-2023 невозможно" - сообщил Капралос.

Известно, что соревнования пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля 2023 года. Польша проведет самое большое мультиспортивное событие на континенте с 2012 года.

В соревнованиях примут участие 7000 спортсменов, которые будут соревноваться в 25 видах спорта (из них 18 олимпийских).

15 октября Минобороны Беларуси показало прибытие первых российских эшелонов из "региональной группировки". Их "встретили с хлебом и солью" и оркестром. В Минобороны также заявляли, что региональная группировка войск "является исключительно оборонительным проектом". Его создали "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для понижения военной активности в приграничных с нами районах".

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