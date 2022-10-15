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Россию и Беларусь не допустят к Европейским играм-2023 в Польше

15 октября, 2022 суббота
13:29
Спорт

В Европейском олимпийском комитете сообщили, что не планируют допускать Россию и Беларусь на Европейские игры 2023 года

Об этом идет речь на портале Верховной Рады со ссылкой на заявление президента Олимпийских комитетов Европы Спироса Капралоса.

"Я знаю, что этот вопрос беспокоит многих. Поэтому я должен четко ответить: при нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов в Европейских Играх-2023 невозможно" - сообщил Капралос.

Известно, что соревнования пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля 2023 года. Польша проведет самое большое мультиспортивное событие на континенте с 2012 года.

В соревнованиях примут участие 7000 спортсменов, которые будут соревноваться в 25 видах спорта (из них 18 олимпийских).

  • 15 октября Минобороны Беларуси показало прибытие первых российских эшелонов из "региональной группировки". Их "встретили с хлебом и солью" и оркестром. В Минобороны также заявляли, что региональная группировка войск "является исключительно оборонительным проектом". Его создали "в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для понижения военной активности в приграничных с нами районах".

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Николай Княжицкий
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