Россию и Беларусь лишили права выступления на ЧМ по хоккею
Сборные России и Беларуси отстранены от чемпионата мира по хоккею-2023
Об этом сообщает "Трибуна".
IIFH (Международная федерация хоккея) продолжает демонстрировать активную позицию в отношении войны в Украине. В феврале сообщалось, что РФ и Беларусь не смогут участвовать в международных турнирах до сентября, но теперь страны-агрессоры лишили права на участие в ЧМ-2023.
Совет IIHF 28 февраля отстранил все сборные России от турниров "до дальнейшего сообщения", а также принял решение о переносе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должны были принять Омск и Новосибирск.
- Россию лишили права проводить немало мировых и европейских первенств, в том числе принимать финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22.
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