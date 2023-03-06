Россию будут "варить на медленном огне"
У рашистов до последнего должна сохраняться иллюзия возможности "победы" - вплоть до момента, когда наступит развал
Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в недавнем интервью Financial Times вновь подтвердил подход, который применяют союзники в помощи Украине. Он сказал о необходимости быть "очень сознательными по поводу управления эскалацией", учитывая наличие у агрессора ядерного оружия.
То есть, еще раз подтвержден принцип "приготовления лягушки": у рашистов до последнего должна сохраняться иллюзия возможности "победы" - вплоть до момента, когда наступит развал. А тогда ядерный сценарий станет неосуществимым в прямом смысле этого слова: применение ядерного оружия требует технического участия немалого количества людей, у которых в условиях развала не будет мотивов идти на самое страшное из возможных преступлений и выполнять приказ о применении оружия массового уничтожения, даже если он успеет поступить.
Читайте также: "Мир без России" из смелой мечты превращается в обыденность
Ядерный сценарий станет неосуществимым в прямом смысле этого слова: применение ядерного оружия требует технического участия немалого количества людей, у которых в условиях развала не будет мотивов идти на самое страшное из возможных преступлений и выполнять приказ о применении оружия массового уничтожения, даже если он успеет поступить
Соответственно, и тяжелые танки, и самолеты, и многое другое Украина получит - "в подходящий момент", как любят говорить представители западных политических кругов. А вот когда этот момент наступит, зависит от настойчивости Украины. И не только в переговорах, но и в обеспечении ВСУ всем необходимым своими силами.
Поэтому, кроме возврата выплат военным, предстоит максимально направлять имеющиеся бюджетные средства также на покупку боеприпасов и снаряжение, необходимое военным на поле боя. Именно реализация этого приоритета ускорит и оказание технологической помощи со стороны союзников: потому что лягушка в котле уже доходит, пора повышать температуру.
1. Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 17 февраля 2023 г. сократились за неделю на $6,9 миллиарда.
2. Volkswagen запретил своим китайским заводам поставлять машины в Россию.
3. Авиаперевозки между Россией и Китаем могут уменьшиться в 2023 году на 60-70% по сравнению с 2019 годом.
4. Евросоюз обязал подсанкционных россиян сообщить о своих активах для их блокирования.
5. С начала 2023 г. по всей России стартовало почти вдвое меньше новых проектов строительства жилья, чем в предыдущие периоды.
Нечего инвестировать.
И дальше будет.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.29
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное