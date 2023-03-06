Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в недавнем интервью Financial Times вновь подтвердил подход, который применяют союзники в помощи Украине. Он сказал о необходимости быть "очень сознательными по поводу управления эскалацией", учитывая наличие у агрессора ядерного оружия.

То есть, еще раз подтвержден принцип "приготовления лягушки": у рашистов до последнего должна сохраняться иллюзия возможности "победы" - вплоть до момента, когда наступит развал. А тогда ядерный сценарий станет неосуществимым в прямом смысле этого слова: применение ядерного оружия требует технического участия немалого количества людей, у которых в условиях развала не будет мотивов идти на самое страшное из возможных преступлений и выполнять приказ о применении оружия массового уничтожения, даже если он успеет поступить.

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Ядерный сценарий станет неосуществимым в прямом смысле этого слова: применение ядерного оружия требует технического участия немалого количества людей, у которых в условиях развала не будет мотивов идти на самое страшное из возможных преступлений и выполнять приказ о применении оружия массового уничтожения, даже если он успеет поступить

Соответственно, и тяжелые танки, и самолеты, и многое другое Украина получит - "в подходящий момент", как любят говорить представители западных политических кругов. А вот когда этот момент наступит, зависит от настойчивости Украины. И не только в переговорах, но и в обеспечении ВСУ всем необходимым своими силами.

Поэтому, кроме возврата выплат военным, предстоит максимально направлять имеющиеся бюджетные средства также на покупку боеприпасов и снаряжение, необходимое военным на поле боя. Именно реализация этого приоритета ускорит и оказание технологической помощи со стороны союзников: потому что лягушка в котле уже доходит, пора повышать температуру.

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Нечего инвестировать.

И дальше будет.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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