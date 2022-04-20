Россию бойкотируют на заседаниях G-20
В среду, 20 апреля, во время выступления российских представителей министры финансов стран G20 и управляющие центральными банками вышли из зала
Об этом пишет Bloomberg.
Министр финансов США Джанет Йеллен, другие министры финансов и управляющие центральными банками покинули встречу G20 в среду, когда российские представители начали свои выступления.
Bloomberg добавляет, что к ним присоединился и министр финансов Украины Сергей Марченко.
На заседании рассматривались экономические риски, связанные с вторжением России в Украину.
Один из собеседников журналистов сказал, что некоторые официальные лица, присутствовавшие на мероприятии, выключали свои камеры, когда говорили российские официальные лица.
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