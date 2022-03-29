Россию 31 марта лишат членства в ФИФА, - СМИ
Международная федерация футбольных ассоциаций планирует лишить Россию членства в организации
Об этом сообщает Tribuna.com .
31 марта в Дохе (Катар) состоится конгресс ФИФА, на котором Россия получит наказание за вторжение в Украину.
По информации "Матч ТВ", Российский футбольный союз могут выгнать из ФИФА, также рассматривается вариант с приостановкой членства в организации.
Отмечается, что за полное исключение РФС выступают УЕФА и КОНМЕБОЛ, а президент ФИФА Джанни Инфантино и Азиатская и Африканская конфедерации склоняются к приостановлению членства.
Отмечается, что разница между исключением из ФИФА и приостановкой членства в организации заключается в более сложном процессе возвращения в ряды федерации.
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Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.
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