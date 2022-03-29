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Россию 31 марта лишат членства в ФИФА, - СМИ

29 мартa, 2022 вторник
10:18
Спорт

Международная федерация футбольных ассоциаций планирует лишить Россию членства в организации

Об этом сообщает Tribuna.com .

31 марта в Дохе (Катар) состоится конгресс ФИФА, на котором Россия получит наказание за вторжение в Украину.

По информации "Матч ТВ", Российский футбольный союз могут выгнать из ФИФА, также рассматривается вариант с приостановкой членства в организации.

Отмечается, что за полное исключение РФС выступают УЕФА и КОНМЕБОЛ, а президент ФИФА Джанни Инфантино и Азиатская и Африканская конфедерации склоняются к приостановлению членства.

Отмечается, что разница между исключением из ФИФА и приостановкой членства в организации заключается в более сложном процессе возвращения в ряды федерации.

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война с Россией
РФС
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