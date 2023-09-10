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Российскую тяжелоатлетку Каширину лишили золотых медалей и запретили участвовать в соревнованиях на 8 лет из-за допинга

10 сентября, 2023 воскресенье
21:25
Спорт

Российскую тяжелоатлетку и рекордсменку Татьяну Каширину лишили золотых медалей и рекордов, а также запретили участвовать в соревнованиях на 8 лет из-за допинга

Об этом пишет издание Inside the games.

Каширина, победительница всех международных соревнований, в которых она принимала участие с октября 2012 по ноябрь 2018 года, известна тем, что совершила самые большие подъемы за всю историю на Чемпионате мира 2014 от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Ее рекорд – рывок весом 155 кг, толчок 193 кг и общий вес 348 кг.

Впрочем, теперь ее рекорд, а также результаты всех соревнований в период с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года были аннулированы, поскольку Каширину обвиняют в приеме допинга.

В общем, спортсменка потеряла три титула чемпиона мира, три титула чемпиона Европы и ряд других побед, одержанных между 2013 и 2017 годами.

Теперь рекорд принадлежит китайской олимпийской чемпионке Ли Вэньвэнь - ее рывок составляет 148 кг, толчок - 187 кг, а общий вес 335 кг.

Спортивный арбитражный суд подтвердил дисквалификацию.

"Все результаты соревнований, полученные Татьяной Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение каких-либо титулов, наград, медалей, баллов и денежных призов за участие", - говорится в сообщении.

CAS вынес решение по этому делу после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всемирное антидопинговое агентство подали апелляции на решение трибунала снять с Кашириной любые правонарушения.

Ранее Каширина была отстранена на два года после положительного теста на допинг в 2006 году, когда ей было 15 лет. О втором правонарушении стало известно во время расследования в Московской лаборатории, и Каширина временно отстранена в ноябре 2020 года за "использование или попытку использования запрещенного вещества или запрещенного метода".

Восьмилетняя дисквалификация Кашириной – это стандартная продолжительность за повторное нарушение. Она началась в последнюю неделю августа и завершится, когда спортсменке исполнится 40 лет.

Россия
тяжелая атлетика
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