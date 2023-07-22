Российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу на турнир WTA
Вчера, 21 июля, польская пограничная служба не впустила российскую теннисистку Веру Звонареву в страну на турнир WTA, который состоится в Варшаве
Об этом сообщает министерство внутренних дел и администрации Польши.
Отмечают, что Звонарева пыталась попасть в страну рейсом Белград - Варшава по визе, выданной во Франции. Теннисистка входит в список лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши. Польские пограничники не пропустили ее из соображений государственной и общественной безопасности.
"Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Звонарева по прилету из Сербии осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена. Уже 22 июля после 12:00 она вылетела в Подгорицу.
Справочно. Вера Звонарева – двукратная финалистка турниров Большого шлема и бывшая вторая ракетка мира. Она была единственной российской спортсменкой, которая должна была участвовать в турнире WTA.
Российские и белорусские теннисистки и теннисисты выступают на турнирах WTA и ATP под нейтральным флагом.
- 19 июля стало известно, что Международная федерация гимнастики позволила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
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