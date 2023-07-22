Об этом сообщает министерство внутренних дел и администрации Польши.

Отмечают, что Звонарева пыталась попасть в страну рейсом Белград - Варшава по визе, выданной во Франции. Теннисистка входит в список лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши. Польские пограничники не пропустили ее из соображений государственной и общественной безопасности.

"Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Звонарева по прилету из Сербии осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена. Уже 22 июля после 12:00 она вылетела в Подгорицу.

Справочно. Вера Звонарева – двукратная финалистка турниров Большого шлема и бывшая вторая ракетка мира. Она была единственной российской спортсменкой, которая должна была участвовать в турнире WTA.

Российские и белорусские теннисистки и теннисисты выступают на турнирах WTA и ATP под нейтральным флагом.