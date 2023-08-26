Российскую технику в Крым стали больше переправлять по морю, а не по Крымскому мосту
Российские оккупанты в последнее время начали чаще перевозить технику и все необходимое оборудование грузовыми кораблями через Керченский пролив
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
"Источник "АТЕШ" из Крыма сообщает, что в последнее время оккупанты интенсифицировали перевозку грузовыми кораблями через Керченский пролив. Они перевозят технику и все необходимые поставки для России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это они делают, вероятно, чтобы уменьшить перевозки по мосту и обезопасить свои войска от логистического коллапса в случае уничтожения моста.
"В Крыму много агентов и нам оперативно сообщают о перемещении всей логистики рашистов", - добавили партизаны.
- По данным военных, Крымский мост ныне на этапе так называемого проветривания, поэтому его часто закрывают и открывают, он не работает на полную мощность.
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