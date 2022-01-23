Российскую и белорусскую военную технику расставляют вдоль северной границы Украины

Этому посвящена статья гомельского издания Флагшток, вышедшая 22 января 2022 года, передает Еспресо.TV .



18 января лояльные режиму Лукашенко издания рассказали и показали, как российские войска встречают в Калинковичском районе. Глава Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь встретил эшелон с российским вооружением хлебом с солью.



Российским военнослужащим Гвоздь заявил, что проведение подобных мероприятий – "необходимость, продиктованная временем", и белорусы якобы "всегда рады видеть своих российских братьев на белорусской земле".



Вечером 19 января хлебом-солью встречали российские войска уже в Ельске. Российских военнослужащих приветствовал глава райисполкома Виктор Замостик.



