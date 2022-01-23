Российскую и белорусскую военную технику расставляют вдоль северной границы Украины
По сообщениям государственных белорусских медиа и по материалам соцсетей можно назвать первые места дислокации российских военных в южной части Беларуси, то есть к северу от украинской границы
Этому посвящена статья гомельского издания Флагшток, вышедшая 22 января 2022 года, передает Еспресо.TV .
18 января лояльные режиму Лукашенко издания рассказали и показали, как российские войска встречают в Калинковичском районе. Глава Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь встретил эшелон с российским вооружением хлебом с солью.
Российским военнослужащим Гвоздь заявил, что проведение подобных мероприятий – "необходимость, продиктованная временем", и белорусы якобы "всегда рады видеть своих российских братьев на белорусской земле".
Вечером 19 января хлебом-солью встречали российские войска уже в Ельске. Российских военнослужащих приветствовал глава райисполкома Виктор Замостик.
При этом на кабинах, задействованных в транспортировке тягачей, был изображен официальный красно-зеленый флаг Республики Беларусь.
Как отмечает издание, кроме российской на границе с Украиной можно увидеть и белорусскую военную технику.
Отсюда военная техника, по словам местных жителей, пошла в сторону села Богутичи, расположенного в нескольких десятках километров от границы с Украиной.
Между тем, российские военные замечены не только в глубинных районах Белорусского Полесья.
17 января в Гомеле военную технику без опознавательных знаков видели в разных частях города. Технику в защитной окраске видели в Новобилице, на железнодорожной станции "Гомель-Непарный", а также в Зябровке, где раньше находился военный аэродром. Среди военной техники, в частности, была замечена реактивная система залпового огня "Ураган".
19 января было зафиксировано развертывание лагеря русских военных на территории Речицы. Эксперты Conflict Intelligence Team определили на опубликованных фото транспортно-зарядную машину 9Т452 реактивных систем залпового огня "Ураган".
Читайте также: Уезжают не на 10 дней, а до осени. Что говорят россияне, которых сейчас забрасывают на границу Беларуси с Украиной
Тем временем российские военные продолжают прибывать на юг Беларуси.
21 января в Ричицу приехали предположительно инженерные войска. Среди техники замечены гусеничные БТР МТ-ЛБ, передвижная радиостанция Р-166-0,5 и машина спутниковой связи Р-439-МД2.
Передвижения военной техники вблизи границ с Украиной видели и в западных районах Гомельской области.
20 января из Мозыря в сторону Лельчиц повезли машину, внешне напоминающую БРЕМ-1 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), на базе танка Т-72. Машина предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники, а также для ремонта и технического обслуживания в полевых условиях.
Читайте также: Мураев, Азаров, Арбузов, Сивкович. Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии
Белорусский военный аналитик Егор Лебядок в своем телеграмм-канале высказался о возможном развитии дальнейших событий:
"Пока учения выглядят продолжением политики Путина... Вектор напряженности для Украины уже вполне ощутимо создан и на севере.
Многие аналитики не прогнозируют нападения на Украину с белорусского направления сухопутных войск России (и, возможно, зря). Основным ожидаемым многими вариантом нападения является захват преимущества в воздухе для заброса на территорию Украины десантников, нанесения по (украинским, - ред.) войскам и инфраструктуре ракетно-авиационных ударов.
Если Беларусь предоставит свою территорию для нападения на Украину, это по международному праву обозначает агрессию против Украины. Украина сможет ответить на это ракетными ударами, применением авиации, БПЛА, а также направить в Беларусь диверсионные группы. Именно на СР22 ("Союзная решимость 2022", - ред.) и отрабатывается наращивание ПВО для предотвращения ракетных и авиационных атак, а также отрабатываются "поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника", т.е. контрудара украинских сил", - высказывает свое мнение Лебядок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное