Российскую Федерацию пугает организация сопротивления и любой шаг, который предпринимают местные власти и ВСУ, - депутат Киевсовета Погребиский о создании территориальной обороны

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я думаю, что Российскую Федерацию не пугают войска территориальной обороны. Не может пугать то, чего еще нет. Российскую Федерацию пугает организация сопротивления и любой шаг, предпринимаемый местными властями и ВСУ, для того, чтобы организовать это сопротивление как можно сильнее. Я уверен, что создание территориальной обороны является тем самым шагом, который делает невозможным или сделает большие потери в случае внедрения тех целей и задач, которые перед собой ставит Кремль", - считает Погребиский



Погребиский также отметил, что большинство людей, которые будут служить и подпишут контракт в рамках территориальной обороны, имеют военный опыт. По его словам, территориальная оборона предполагает создание военных бригад в конкретных городах и областях.



"Если мы говорим о территориальной обороне, то это в первую очередь о конкретных городах и областях, где люди будут выполнять точные цели и задачи. Для того, чтобы записаться в территориальную оборону, нужно обратиться в военкомат по месту жительства и там вам все объяснят". В частности, ознакомят с текстом контракта, сообщат нужно ли проходить медосмотр и т.д.", - добавил Погребиский



Также он считает, что самое главное на сегодняшний день - создание материальной базы и каркаса территориальной обороны в любой области. Погребиский отметил, что нужно выполнить определенные шаги по организации логистики, нахождения штабов и создания коммуникации войск территориальной обороны.

