Российскую Федерацию пугает организация сопротивления и любой шаг, который предпринимают местные власти и ВСУ, - депутат Киевсовета Погребиский о создании территориальной обороны
Ветеран российско-украинской войны и депутат Киевского городского совета от "Европейской солидарности" Александр Погребиский считает, что Российская Федерация прекрасно понимает, с каким сопротивлением территориальной обороны столкнется в случае полномасштабного вторжения на территорию Украины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Я думаю, что Российскую Федерацию не пугают войска территориальной обороны. Не может пугать то, чего еще нет. Российскую Федерацию пугает организация сопротивления и любой шаг, предпринимаемый местными властями и ВСУ, для того, чтобы организовать это сопротивление как можно сильнее. Я уверен, что создание территориальной обороны является тем самым шагом, который делает невозможным или сделает большие потери в случае внедрения тех целей и задач, которые перед собой ставит Кремль", - считает Погребиский
Погребиский также отметил, что большинство людей, которые будут служить и подпишут контракт в рамках территориальной обороны, имеют военный опыт. По его словам, территориальная оборона предполагает создание военных бригад в конкретных городах и областях.
"Если мы говорим о территориальной обороне, то это в первую очередь о конкретных городах и областях, где люди будут выполнять точные цели и задачи. Для того, чтобы записаться в территориальную оборону, нужно обратиться в военкомат по месту жительства и там вам все объяснят". В частности, ознакомят с текстом контракта, сообщат нужно ли проходить медосмотр и т.д.", - добавил Погребиский
Также он считает, что самое главное на сегодняшний день - создание материальной базы и каркаса территориальной обороны в любой области. Погребиский отметил, что нужно выполнить определенные шаги по организации логистики, нахождения штабов и создания коммуникации войск территориальной обороны.
- Напомним, с 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.
- 1 января стало известно, что Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
- 10 января бригадный генерал Юрий Галушкин, командующий Сил территориальной обороны ВСУ, рассказал, что формирование Сил ТрО уже идет и в ближайшее время будут сформированы и укомплектованы четыре региональных управления
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.57
Покупка 27.57Продажа 27.83
-
EUR
Покупка 31.17Продажа 31.6
- Актуальное
- Важное