Российской теннисистке запретили въезд в Чехию. Она направлялась на турнир
Полиция Чехии запретила въезд российской спортсменке, направлявшейся на теннисный турнир в Прагу
Об этом сообщает государственное роспропагандистское издание ТАСС .
Имя российской теннисистки не сообщается. Спортсменка направлялась в Прагу для участия в турнире WTA (Женской теннисной ассоциации). Однако полицейские запретили ей въезд в страну.
Россиянка уже покинула республику. По информации источника, на турнир также не приедут другие спортсмены из России и Беларуси.
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