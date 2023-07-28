Российской теннисистке запретили въезд в Чехию. Она направлялась на турнир

Об этом сообщает государственное роспропагандистское издание ТАСС .

Имя российской теннисистки не сообщается. Спортсменка направлялась в Прагу для участия в турнире WTA (Женской теннисной ассоциации). Однако полицейские запретили ей въезд в страну.

Россиянка уже покинула республику. По информации источника, на турнир также не приедут другие спортсмены из России и Беларуси.