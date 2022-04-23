Об этом рассказала Deutsche Welle другая лауреат премии, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Перед оглашением лауреатов ведущие церемонии отметили, что в России есть люди, выступающие за свободу слова, но фамилии Овсянниковой не прозвучало.



Ранее Светлана Тихановская сообщила DW, что премию вручат только Владимиру Зеленскому и ей. Марину Овсянникову вычеркнули из списка лауреатов. "Премию вручают борющимся за свободу слова журналистам... Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не надо нас притягивать друг к другу по каким-то признакам. Международная журналистика, независимая журналистика – это прекрасно, но это такие политические движения, которые сейчас, наверное, неоправданны», - сказала Тихановская.



Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, и ее обладателями станут президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова.



Напомним, после своего протеста в прямом эфире Марина Овсянникова, которая много лет была пропагандисткой на "Первом канале", попала в Европу. В эфире телеканалов и публичных выступлениях требует отменить санкции против России, называя их "русофобией".

"Премия СМИ за свободу" присуждается уже в восьмой раз, ею награждают людей, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. Ранее ее получили эксканцлер Австрии Себастьян Курц, президент СССР Михаил Горбачев и министр финансов Германии Кристиан Линднер.