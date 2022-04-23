Российской пропагандистки Марины Овсянниковой не будет среди лауреатов "Премии СМИ за свободу", - Тихановская
Марине Овсянниковой, выступившей в прямом эфире российского "Первого канала" с плакатом против российского вторжения в Украину, решили не вручать немецкую "Премию СМИ за свободу" ("Freiheitspreis der Medien")
Об этом рассказала Deutsche Welle другая лауреат премии, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.
Перед оглашением лауреатов ведущие церемонии отметили, что в России есть люди, выступающие за свободу слова, но фамилии Овсянниковой не прозвучало.
Ранее Светлана Тихановская сообщила DW, что премию вручат только Владимиру Зеленскому и ей. Марину Овсянникову вычеркнули из списка лауреатов. "Премию вручают борющимся за свободу слова журналистам... Очевидно, что ситуация, когда Украину, Россию и Беларусь пытаются объединить в таком виде, некорректна. Мы независимые страны, не надо нас притягивать друг к другу по каким-то признакам. Международная журналистика, независимая журналистика – это прекрасно, но это такие политические движения, которые сейчас, наверное, неоправданны», - сказала Тихановская.
Ранее немецкая медиагруппа Weimer Media Group объявила, что в этом году награда будет посвящена борьбе за свободу в Восточной Европе, и ее обладателями станут президент Украины Владимир Зеленский, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и российская журналистка Марина Овсянникова.
Напомним, после своего протеста в прямом эфире Марина Овсянникова, которая много лет была пропагандисткой на "Первом канале", попала в Европу. В эфире телеканалов и публичных выступлениях требует отменить санкции против России, называя их "русофобией".
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