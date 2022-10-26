Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению
Армения запретила главной редакторе пропагандистского телеканала RT Маргарите Симоньян въезд в страну
Об этом Симоньян сообщила в telegram.
По ее словам, въезд в Армению запретили ей и депутату госдумы России Константину Затулину, который якобы "много лет упорно поддерживал Армению".
Ранее Затулин также сообщал, что получил письмо о нежелательности его приезда в Армению.
В письме отмечается, что публичные высказывания Затулина в адрес Армении наносят ущерб "развитию дружеских и союзнических отношений между двумя государствами".
По данным армянских СМИ, Затулину запретили въезд из-за того, что он многократно публично обвинял власти Армении в поражении во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.
Маргарита Симоньян является по национальности армянкой.
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