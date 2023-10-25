Российскому военному объявили подозрение в изнасиловании гражданской украинки в Мариуполе за отказ ехать в РФ
Российскому военному, который угрожал и изнасиловал гражданскую украинку в Мариуполе за отказ ехать в РФ, объявили о подозрении
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, 51-летний гражданин РФ из Тюмени с марта 2022 года находился в оккупированном Мариуполе, в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады так называемой народной полиции "ЛНР".
Весной 2022 года в Мариуполе подозреваемый с оружием в руках вошел в подвал жилого дома, где нашли убежище цивильніе граждане Украины. Услышав от одной из женщин о нежелании выезжать в Россию, он навел на нее огнестрельное оружие и, угрожая расстрелом, приказал отдать паспорт и заставил последовать за ним в дом, где и изнасиловал.
Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Благодаря доказательной базе Службы безопасности до 15 лет тюрьмы получили 10 боевиков РФ, воевавших против украинских военных в Мариуполе и Волновахе.
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