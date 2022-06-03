Российскому снайперу сообщили о подозрении в убийстве мирного жителя в Броварском районе
Снайперу из так называемой миротворческой бригады армии РФ, убившему выстрелом в голову 53-летнего местного жителя села Победа, что в Киевской области, сообщили о подозрении. Рашисты не менее 9 дней не разрешали односельчанам забрать тело мужчины, впоследствии приказали людям похоронить пенсионера в указанном месте
Об этом информирует в фейсбуке Офис Генерального прокурора .
Снайперу 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Известно, что в феврале во время временной оккупации села Победа Броварского района Киевской области, рашист попал в 53-летнего мирного жителя, который возвращался домой и был без оружия.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова добавляет, что убийца - Олег Ильин.
Кроме того, рашисты не разрешали забирать тело погибшего мужчины.
"Несколько дней с мужчиной не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь впоследствии разрешили похоронить в указанном ими месте в том же парке", - пишет Ирина Венедиктова.
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