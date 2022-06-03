Об этом информирует в фейсбуке Офис Генерального прокурора .

Снайперу 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Известно, что в феврале во время временной оккупации села Победа Броварского района Киевской области, рашист попал в 53-летнего мирного жителя, который возвращался домой и был без оружия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова добавляет, что убийца - Олег Ильин.

Кроме того, рашисты не разрешали забирать тело погибшего мужчины.

"Несколько дней с мужчиной не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь впоследствии разрешили похоронить в указанном ими месте в том же парке", - пишет Ирина Венедиктова.