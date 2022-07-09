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Российскому пропагандисту Поддубному, который вел "репортажи" из Бородянки и Гостомеля, сообщили о подозрении

9 июля, 2022 суббота
14:10
Криминал

Российскому журналисту Евгению Поддубному за оправдание военных преступлений РФ в Украине и незаконное пересечение госграницы сообщено о подозрении

Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры российскому журналисту заочно уведомлено о подозрении в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников, а также незаконном пересечении государственной границы Украины (ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. . 332-2 УК Украины)", - пишут в прокуратуре.

Журналист российской государственной телерадиокомпании в марте этого года вместе с военными РФ незаконно пересек госграницу Украины. Кроме того, пропагандист ведет репортажи из зон активных боевых действий, освещая происходящее в нашей стране с позиции кремля.

Подозреваемый выдает себя за "военного эксперта" и приглашается комментировать "ситуацию на фронте" другие пропагандистские теле- и радио каналы. В материалах журналист оправдывает военные преступления России, убивающие мирное население Украины и уничтожающие нашу инфраструктуру.

Также пропагандист в своем телеграмме разместил видео с военного аэродрома в Гостомеле на фоне уничтоженного оккупантами транспортного самолета АН-225 "Мрия".

Российских захватчиков он подает как освободителей и говорит о необходимости уничтожения конституционного строя Украины.

СБУ сообщает, что журналист Евгений Поддубный.

"Пропагандист РосТВ Евгений Поддубный незаконно попал на временно оккупированные территории Гостомеля и Бородянки и вел свои фейко-репортажи по локациям, где свирепствовали рашисты", - говорится в сообщении.

  • Прокуратура сообщила о подозрении командующему войсками центрального военного округа вооруженных сил России Александру Лапину, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину.
  • Прокурор направила в суд обвинительный акт в отношении военного вооруженных сил России, который угрожал, пытал и имитировал казнь девяти заложникам в Ирпене Киевской области.
  • Трем военным РФ, которые пытали, угрожали, грабили и требовали сдавать ВСУ украинцев в Черниговской области, сообщили о подозрении.
  • Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужчину "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
  • Двум российским оккупантам, из-за пыток над мирным населением и изнасилования несовершеннолетней во время оккупации на Черниговщине, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
  • Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людей Киевской области.
  • Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.

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Россия
журналисты
война с Россией
руские фейки
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