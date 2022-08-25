Об этом сообщает "Медуза".

Сегодня, 25 августа, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга состоялось судебное заседание, которое должно было избрать меру пресечения известному российскому оппозиционному политику Евгению Ройзману.

Прокуратура просила для него домашний арест и "запрет определенных действий".

Как сообщает местное телеграм-издание It's My City, под судом собралось немало журналистов и простых людей, пришедших поддержать экс-мэра Екатеринбурга. Его встречали аплодисментами и криками "Свободу!".

В поддержку известного политика выступили писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, музыканты Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Нобелевский лауреат, журналист Дмитрий Муратов.

Ройзман обвиняется в "дискредитации армии РФ".

Политику запретили посещать публичные места и мероприятия, общаться со свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет.

Общаться разрешили только со следователями, прокурорами и адвокатами.

После объявления ограничений, Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, политик был задержан в Екатеринбурге вчера, 24 августа, по статье о повторной дискредитации российской армии. Экс-мэр Екатеринбурга сообщил журналистам, что дело против него возбуждено из-за того, что он использовал выражение "вторжение в Украину".

Ройзман – популярный в городе политик, мэр Екатеринбурга (2013-2018 годы) и депутат госдумы (2003-2007 годы). В то же время Ройзман выступает против войны с Украиной, помогает екатеринбуржцам защитить свои права и критикует действия российских властей.

До сих пор Евгений Ройзман был единственным из оставшихся на свободе ключевых независимых политиков в России — Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин уже находятся за решеткой, как и Алексей Навальный.

Российские политологи отмечают, что задержание очень популярного среди всех слоев населения политика может вызвать протесты в Екатеринбурге и области.

Также аналитики считают, что мягкая мера пресечения была избрана как "последнее предупреждение", намерение запугать и принудить к эмиграции.

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