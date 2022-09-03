Об этом Денис Шмигаль заявил в интервью немецкому новостному агентству DPA.

К сожалению, опросы показывают, что около 80 процентов людей в России поддерживают войну против нашей страны. К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну Нельзя делить россиян на хороших и плохих россиян Для нас невыносимо, что часть россиян убивает и насилует людей в нашей стране, а другая часть хорошо живет на Западе, уезжает в отпуск, наслаждается dolce vita. визового запрета для туристов и студентов.

Вопрос ожидает ли глава украинского правительства того, что Германия согласится с оценкой действий России в Украине как геноцида, Денис Шмигаль заявил: "Если сравнить, сколько солдат погибло с украинской стороны и сколько мирных жителей, то мирных жителей намного больше. Это российская политика – убивать мирных жителей Украины просто потому, что они украинцы. Это называется геноцидом. Если посмотреть на все факты, то все признаки геноцида присутствуют. Мы ожидаем, что наши партнеры, включая Германию, согласятся с нашей оценкой".

1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 5 позиций, о которых договорились министры ЕС по поводу виз для российских граждан.

Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что эстонцы уже через несколько недель запретят въезд на свою территорию для большинства россиян

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