Российскому обществу нужен холодный душ. Шмигаль настаивает на визовых запретах для граждан РФ
Премьер-министр Украины призвал ЕС ввести полный запрет виз для россиян
Об этом Денис Шмигаль заявил в интервью немецкому новостному агентству DPA.
К сожалению, опросы показывают, что около 80 процентов людей в России поддерживают войну против нашей страны. К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну Нельзя делить россиян на хороших и плохих россиян Для нас невыносимо, что часть россиян убивает и насилует людей в нашей стране, а другая часть хорошо живет на Западе, уезжает в отпуск, наслаждается dolce vita. визового запрета для туристов и студентов.
Вопрос ожидает ли глава украинского правительства того, что Германия согласится с оценкой действий России в Украине как геноцида, Денис Шмигаль заявил: "Если сравнить, сколько солдат погибло с украинской стороны и сколько мирных жителей, то мирных жителей намного больше. Это российская политика – убивать мирных жителей Украины просто потому, что они украинцы. Это называется геноцидом. Если посмотреть на все факты, то все признаки геноцида присутствуют. Мы ожидаем, что наши партнеры, включая Германию, согласятся с нашей оценкой".
- 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 5 позиций, о которых договорились министры ЕС по поводу виз для российских граждан.
- Глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что эстонцы уже через несколько недель запретят въезд на свою территорию для большинства россиян
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.28Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное