Российского пропагандиста Семена Пегова ранили на Донбассе
Российский пропагандист, один из владельцев российского телеграм-канала WarGonzo, Семен Пегов был ранен в ногу возле Донецка
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Сейчас Пегов госпитализирован в травматологический центр Донецка. Телеграм-канал пропагандиста детали ранения не разглашает, однако телеграм-канал Baza со ссылкой на российских военных корреспондентов утверждает, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны на стопе.
Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на Бориса Рожина заявляет, что пропагандист наступил на мину "Лепесток". Также, в сообщении говорится, что Пегов находился в Майорске, где снимал террориста Дениса Пушилина.
Семен Пегов – российский пропагандист и журналист, работающий на телеграм-канале WarGonzo. Освещает военную тематику. Было доказано, что часть его публикаций – постановочные. Авторский проект Пегова на YouTube заблокирован.
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