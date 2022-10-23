Российского пропагандиста Семена Пегова ранили на Донбассе

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Сейчас Пегов госпитализирован в травматологический центр Донецка. Телеграм-канал пропагандиста детали ранения не разглашает, однако телеграм-канал Baza со ссылкой на российских военных корреспондентов утверждает, что у Пегова открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны на стопе.

Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на Бориса Рожина заявляет, что пропагандист наступил на мину "Лепесток". Также, в сообщении говорится, что Пегов находился в Майорске, где снимал террориста Дениса Пушилина.

Семен Пегов – российский пропагандист и журналист, работающий на телеграм-канале WarGonzo. Освещает военную тематику. Было доказано, что часть его публикаций – постановочные. Авторский проект Пегова на YouTube заблокирован.

18 октября разведка сообщила, что Гиркин прибыл на территорию оккупированной Украины. Украинская разведка обещает $100 000 за передачу в плен бывшего "министра обороны ДНР", российского террориста Игоря Стрелко Гиркина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb