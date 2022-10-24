Российского пропагандиста, призвавшего топить украинских детей, уволили из Russia Today
Российского пропагандиста Антона Красовского, который в эфире Russia Today призвал топить украинских детей, уволили с канала, несмотря на извинения
Об этом сообщила главная редактор Russia Today, пропагандистка Маргарита Симоньян.
Она отметила, что выражение Красовского "дикое и безобразное" и призвала его объяснить, как такие слова "сорвались с его языка".
"Возможно, Антон объяснит, каким временным безумием оно (высказывание – прим.ред) было вызвано и как это сорвалось с его языка. Трудно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что надо топить детей. Удивление, что скажешь", - пишет Симоньян.
Пропагандистка объявила о приостановлении сотрудничества RT с Красовским. Она отметила, что не может позволить, чтобы сообщество считало, что коллектив канала разделяет это мнение.
Напоследок Симоньян пожелала детям Донбасса и Украины "скорейшего завершения войны", чтобы они "могли учиться в школах на том языке, который считают родным".
В свою очередь Красовский, в своем телеграмме написал, что ему "действительно неудобно", что он "не увидел тонкой грани".
"Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. и ты не можешь остановиться", – пишет он.
Красовский попросил прощения перед Симоньян и зрителями и выразил надежду, что его простят.
- 23 октября Антон Красовский на Russia Today призвал "топить украинских детей". Кулеба в свою очередь потребовал запретить вещание канала во всем мире.
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