Об этом пишет Politico со ссылкой на западных официальных лиц.



"Командир бригады был убит собственными войсками, по нашему мнению, в результате масштабных потерь, которые понесла его бригада", - заявил один из чиновников.



Подтверждение появилось после публикации украинского журналиста Романа Цымбалюка, который заявил, что российские военные возмущены 50%-ным уровнем потерь подразделения, переброшенного в Киевскую область во время боев в марте.



Один военнослужащий за рулем танка сознательно наехал на командира. Позже на видеозаписях показали, как этого командира на носилках везли на лечение в Беларусь, однако он получил тяжелые ранения обеих ног и скончался.



Западные чиновники также подтверждают то, что в боях погиб генерал-лейтенант, командовавший 4-й общевойсковой армией.

Напомним, СБУ перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" военного с дочерью. Оккупант рассказывает об "упаднических настроениях" в строю и сравнивает службу с "зоной".

Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.

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