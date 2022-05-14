Российского полковника Юрия Медведева, воевавшего на Киевщине, убили сами же россияне, - Politico
Оккупанты переехали танком собственного командира, чтобы отомстить за потерю половины боевого состава бригады на поле боя
Об этом пишет Politico со ссылкой на западных официальных лиц.
"Командир бригады был убит собственными войсками, по нашему мнению, в результате масштабных потерь, которые понесла его бригада", - заявил один из чиновников.
Подтверждение появилось после публикации украинского журналиста Романа Цымбалюка, который заявил, что российские военные возмущены 50%-ным уровнем потерь подразделения, переброшенного в Киевскую область во время боев в марте.
Один военнослужащий за рулем танка сознательно наехал на командира. Позже на видеозаписях показали, как этого командира на носилках везли на лечение в Беларусь, однако он получил тяжелые ранения обеих ног и скончался.
Западные чиновники также подтверждают то, что в боях погиб генерал-лейтенант, командовавший 4-й общевойсковой армией.
- Напомним, СБУ перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" военного с дочерью. Оккупант рассказывает об "упаднических настроениях" в строю и сравнивает службу с "зоной".
- Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.
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