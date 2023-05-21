Российского политика Затулина не пустили в Казахстан, - СМИ
Российскому депутату Константину Затулину не разрешили въезд в Казахстан. В прошлом он неоднократно подвергал сомнению территориальную целостность государства
Об этом пишет Sputnik.
В воскресенье, 21 мая, российского депутата Константина Затулина не пустили в Казахстан. Чиновнику сообщили, что ему не рады и не разрешили пройти через зону иммиграционного контроля.
"У России есть возможности, которые могут быть использованы для того, чтобы донести до Казахстана свою обеспокоенность или недовольство. Страна, у которой самая длинная в мире сухопутная граница с РФ, на мой взгляд, очень рискует, когда пытается, несмотря на нашу историческую и географическую близость в сложившейся ситуации ориентироваться на западные санкции. Конечно, это не останется без реакции со стороны России", - отреагировал Затулин.
В июне 2022 года, ссылаясь на слова президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева о непризнании ДНР/ЛНР, он заявил, что в Казахстане "многие регионы, населенные пункты с большим российским населением имеют мало общего с тем, что называется Казахстаном". Также депутат Госдумы намекнул, что без дружбы, сотрудничества и партнерства между двумя странами "все возможно как в случае с Украиной".
- Ранее Затулин заявил, что Украина вместе с Польшей якобы могут напасть на Беларусь, из-за чего Россия и сама Беларусь должны быть внимательными.
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