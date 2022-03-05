Российского певца Газманова объявили в международный розыск
Украина объявила в международный розыск российского певца Олега Газманова, поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина
Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Украинский суд согласился с ходатайством прокуроров и разрешил арестовать Олега Газманова, доставить в Украину для избрания меры пресечения. Учитывая, что добровольно певец в Украину не приедет, украинская сторона инициирует объявление Олега Газманова в международный розыск.
"Я очень хочу от имени всех украинцев показать человечное лицо наших органов и судебной ветви, которые и будут заниматься вашим делом, ведь процесс привлечения лица к уголовной ответственности - процесс соревновательный", - отметила генпрокурор.
Ирина Венедиктова призвала Олега Газманова не слушать провластных друзей и политиков, а консультироваться у хороших юристов, желательно с международным бекграундом, поскольку те не станут вводить певца в заблуждение и он сможет реально оценить ситуацию.
"Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И так мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак – только в суде", – подытожила она.
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