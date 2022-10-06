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Российского оппозиционного политика и журналиста Кара-Мурзу обвинили в госизмене

6 октября, 2022 четверг
17:35
Мир

Российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе предъявлены обвинения в госизмене за публичные выступления с критикой российских властей

Об этом сообщиает ТАСС со ссылкой на адвоката Кара-Мурзы Вадима Прохорова.

По версии следствия, Кара-Мурза "давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб". Стоимость его услуг оценивалась в 30 тысяч долларов США в месяц. Это третье уголовное дело в отношении оппозиционера.

Максимальное наказание по статье 275 УК РФ предусматривает 20 лет лишения свободы.

Ранее Бассманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения "в виде заключения под стражу сроком до 12 июня 2022 года".

  • 11 апреля в Москве задержали оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу. В феврале 2021 года издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, утверждавшее, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить работники ФСБ. Это было в мае 2015 года и в феврале 2017 года, когда политика госпитализировали с сильным отравлением. По данным расследователей, те же работники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова, а также следили за Борисом Немцовым перед его убийством.

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