Российского олимпийского призера по тяжелой атлетике дисквалифицировали на 8 лет из-за допинга
Лучшую российскую тяжелоатлетку, призера Олимпиады и чемпионку мира Татьяну Каширину дисквалифицировали на восемь лет за допинг
Об этом сообщает РБК.
Спортивный арбитраж отменил оправдательный приговор дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу Татьяны Кашириной.
С учетом уже отбытого срока временного устранения 32-летняя спортсменка дисквалифицирована до января 2030 года.
Каширина является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, пятикратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы.
- Скандалы с допингом спортсменов из РФ продолжаются уже несколько лет и приобрели систематический характер. Так, в 2021 году российских легкоатлетов не допустили на чемпионат Европы и аннулировали медали Олимпиады. Разные федерации отбирали медали у атлетов из РФ и в прежние годы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.17
- EUR Покупка 40.73Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное