Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"Командующий армией РФ обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия, а также в ведении агрессивной войны", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что в командных пунктах оккупационной армии в Мариуполе, Мангуше, Никольском, Старом Крыму, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневое и Приазовское, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ планировал, координировал и руководил солдатами. Рашист приказывал обстреливать мирных жителей Донетчины.

Обвиняемый участвовал в совещании с главами псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики и в разработке плана захвата города Мариуполь и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы гражданские и военнослужащие ВСУ.

"Прокурорами в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении командующего 8 гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ. С 24 февраля по май 2022 года во исполнение приказов военно-политического руководства государства-агрессора он осуществлял личное руководство подчиненными подразделениями во время вторжения на территорию Донецкой области", - рассказывают в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый скрывается, он объявлен в розыск.