Российского генерала будут судить за штурм Азовстали и приказ обстреливать мирных жителей Донетчиныа
В суд направили дело генерала российской армии. Известно, что злоумышленник приказывал штурмовать Азовсталь и обстреливать мирных жителей Донетчины
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"Командующий армией РФ обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия, а также в ведении агрессивной войны", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что в командных пунктах оккупационной армии в Мариуполе, Мангуше, Никольском, Старом Крыму, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневое и Приазовское, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ планировал, координировал и руководил солдатами. Рашист приказывал обстреливать мирных жителей Донетчины.
Обвиняемый участвовал в совещании с главами псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики и в разработке плана захвата города Мариуполь и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы гражданские и военнослужащие ВСУ.
"Прокурорами в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении командующего 8 гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ. С 24 февраля по май 2022 года во исполнение приказов военно-политического руководства государства-агрессора он осуществлял личное руководство подчиненными подразделениями во время вторжения на территорию Донецкой области", - рассказывают в прокуратуре.
В настоящее время обвиняемый скрывается, он объявлен в розыск.
- СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов, которую замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good".
- СБУ задержала мужчину, который собирал для врага разведданные о местах базирования военных самолетов Сил обороны на территории Днепропетровской области.
- В Ривненской области по материалам СБУ будут судить очередную предательницу, которая перешла на сторону врага и заняла должность в оккупационном органе власти.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.29
Покупка 37.29Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное