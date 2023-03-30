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OPINION

Российское ядерное оружие в Беларуси ничего не изменит

30 мартa, 2023 четверг
10:00
Мнение

Для наших стратегических партнеров это очередное подтверждение, что они все делают правильно

Ядерное оружие России – в Беларуси! Шок! Сенсация! Ужас!

Прошло несколько суток с заявления Путина. Эмоции уже должны были утихнуть. Пора спокойно проанализировать, что это значит.

Для Украины это вообще ничего не меняет. Потому что наша граница с Россией намного длиннее, чем с РБ. И потому, когда тактически ядерное оружие привезут в Беларусь, для нас это изменит ровно ноль.

Для Украины это вообще ничего не меняет. Потому что наша граница с Россией намного длиннее, чем с РБ. И потому, когда тактически ядерное оружие привезут в Беларусь — для нас это изменит ровно ноль

Для Литвы и Польши, граничащих с РБ, это также мало что изменит. Потому что российские "Искандеры", которые могут быть носителями тактического ядерного оружия, уже расположены в Калининградской области. Соответственно, причин для принципиального увеличения уровня напряжения в этих странах нет.

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Для наших стратегических партнеров это очередное подтверждение, что они все делают правильно. Ибо безумный кремлевский карлик ежедневно становится все большей проблемой для всего цивилизованного мира. Подобные провокации кремля только побуждают их довести дело до конца – Украина должна победить.

Для наших стратегических партнеров это очередное подтверждение, что они все делают правильно. Ибо безумный кремлевский карлик ежедневно становится все большей проблемой для всего цивилизованного мира

Китай, который якобы должен поддерживать "младшего брата", мягко говоря, без энтузиазма воспринял новую ядерную инициативу Москвы. Более того, именно Китай напомнил о совместном заявлении стран от 5 января 2022 года о невозможности ведения ядерной войны и важности снижения стратегических рисков.

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А вот немногочисленные агенты и друзья Путина, вроде президента Болгарии (ничего в своей стране не решающей, потому что парламентская республика) уже успели сказать, что теперь надо прекращать поставлять оружие Украине. Ждем еще когда выскажется такой же номинальный президент Хорватии и другие остатки российского лобби.

Поэтому сохраняем покой. Работаем каждый на своем участке. Верим в ВСУ!

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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