Российское вторжение в Украину изменило Европу, - Макрон
Президент Эмманюэль Макрон считает, что военное вторжение России в Украину полностью изменило Европу
Такое мнение он высказал на пресс-конференции президентов Европейского совета, Франции и Еврокомиссии.
"Европы, которая была в январе этого года, уже не будет. Она стала совсем другой. Европу изменило российское вторжение в Украину. Мы должны принимать решения континентального масштаба на перспективу. Поэтому мы сразу вводили санкции против России. Первый пакет санкций Европейский Союз ввел через несколько дней после вторжения России в Украину. Никто не мог предусмотреть такие действия России. Мы не могли представить еще полгода назад, что такое может случиться", - рассказал Макрон.
Президент Франции также подчеркнул, что Европейский Союз оказывал и будет оказывать военную помощь Украине. По его словам, европейские страны пытаются увеличить обороноспособность Украины.
Мы пытались увеличить военную помощь Украине для достижения мира. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить обороноспособность Украины. Мы защищаем наши ценности и увеличиваем макроэкономическую поддержку Украине. Мы принимали беженцев из Украины, а также помогали другим странам, которые занимали передовые позиции по соседству с Украиной. Поэтому работа, которую мы проделали за последние два дня, является мощным месседжем для Украины и Молдовы. Их перспективы на членство в Европейском Союзе стали результатом сплоченности Европы", - добавил Макрон.
- 23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС и призвал глав стран ЕС поддержать предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.
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