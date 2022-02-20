Российское вторжение разорвет Будапештский меморандум в клочья: миллиардер Бренсон призвал мир поддержать Украину

Об этом сообщает УНИАН.

В статье "Защита верховенства права", опубликованной в его блоге, Ричард Бренсон рассказал о своем разговоре с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир.

"Посол поднял очень актуальный вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала. Аннексия Крыма Россией в 2014-м стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума. Российское вторжение в ближайшие дни разорвет Меморандум в клочья и будет иметь катастрофические последствия", - написал Бренсон.

Он подчеркнул, что вопиющее неуважение к верховенству закона и действительности международных договоров будет иметь катастрофические последствия.

"Вторжение России в Украину еще больше разрушит дело разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения. Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным государствам, готовым подписать международные договоры о разоружении? Это скользкий путь", - убежден Брэнсон.

По его словам, мир должен поддержать Украину.

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той самой страны, которая убедила ее сделать это", - подытожил Бренсон.

Напомним, 28 января основатель корпорации Virgin Group миллиардер Ричард Бренсон опубликовал статью, в которой призвал лидеров бизнеса сплотиться и отстоять суверенитет Украины, а также "дать четкий сигнал, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое бизнес-сообщество будет поддерживать весь спектр санкций против любой страны, стремящейся нарушить суверенитет другой".

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