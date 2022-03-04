Российское вторжение позорно: Visa отменяет комиссии для украинцев

Международная платежная система Visa отменит ряд своих комиссий в Украине.

Об этом сообщила вице-президент компании Вера Платонова на своей странице в Facebook.

Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года. Кроме того, Visa временно отменит внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года", - отметила она.

Эти меры направлены на поддержку наших клиентов и торгово-сервисных предприятий, а также на обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время.

"Команда Visa абсолютно шокирована позорным вторжением в Украину российскими военными силами, которому нет оправдания", - отмечается в обращении.

Напомним, 3 дня назад платежная система Visa заблокировала доступ подсанкционным российским банкам из-за полномасштабной войны РФ против Украины и пообещала оказать украинцам гуманитарную помощь.

Mastercard также заблокировал некоторым российским финучреждениям доступ к своей платежной системе.

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