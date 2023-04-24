Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Нынешняя российская модель обязательств вокруг Бахмута свидетельствует о том, что российское военное руководство все чаще уделяет первостепенное внимание завершению захвата города до начала украинского контрнаступления, если это возможно", - говорится в отчете.

Сообщается, что ЧВК Вагнера продолжает нести большие потери. Также предполагается завершение захвата города.

Чтобы поддержать продвижение вагнеровцев в Бахмуте, министерство обороны РФ привлекло соединение ВДВ для полного сосредоточения вагнеровцев на городских боях.

"Подразделения ВДВ под Бахмутом, вероятно, более удалены от прямых, очень изнурительных городских боев, чем части Вагнера, и, таким образом, выйдут из боев за Бахмут в значительно лучшей форме, чем наемники ЧВК", - пишет ведомство.

В Институте пишут, что под Бахмутом замечен добровольческий отряд "Листан", входящий в состав соединения "Донской казак".

Аналитики отметили, что некоторые нерегулярные формирования России также действуют под Бахмутом, хотя они более ограничены в возможностях, чем Вагнер.

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Российские войска ведут активные наступательные операции по пяти направлениям - Купянск, Луганск, Бахмут, Авдеевка - Донецк и западная Донецкая/восточное Запорожье. А также преимущественно проводятся оборонные операции в районе западной Запорожской и Херсонской областей.

"Силы, участвующие сейчас как в наступательных, так и в оборонных операциях в Украине, являются как регулярными (доктринально согласованными на основе российских довоенных подразделений), так и нерегулярными (нестандартными и недоктринальными) силами, и очень вероятно, что большинство российских элементов по всей Украине значительно ниже полной численности из-за потерь, понесенных на предыдущих этапах войны. соединений действуют в полном составе", - добавить в отчете.